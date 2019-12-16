2019/12/16 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحظى العناية بالفم بأهمية كبيرة ليس فقط من أجل تجنب رائحة الفم الكريهة، بل أيضاً من أجل تجنب الأمراض كالتسوس والتهاب اللثة والتهاب دواعم السن.وينبغي ألا تقتصر العناية بالفم على الأسنان فقط، بل ينبغي أن تشمل اللسان أيضاً.وأوضح طبيب الأسنان الألماني يواخيم هوتمان أنه ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يومياً: مرة صباحاً بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنظيف الفم والأسنان الطريقة الصحيحة الوحيدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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