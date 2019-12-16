عشائر واسط المنتفضة تعلن موقفها من ترشيح الأحزاب لشخصيات غير مستقلة لمنصب رئاسة الحكومة(فيديو)

2019/12/16 | 10:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت بعض عشائر واسط المنتفضة ضد النظام السياسي في العراق، للمطالبة بالحقوق المشروعة وشددت رفضها ترشيح الأحزاب لشخصيات متحزبة لمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة.

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