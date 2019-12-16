البعيجي يطالب الكتل السياسية بتنفيذ مطالب الشعب بدون اتفاقات (الغرف المظلمة)

2019/12/16 | 10:42 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، البوم الاثنين، الكتل السياسية بتنفيذ مطالب الشعب التي يطلبون بها منذ شهرين، محذرا من عقد اتفاقات في “غرف مظلمة” لان الشعب سيرفضها.وقال البعيجي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، ان “الشعب هو مصدر السلطات ولديه مطالب خرج من أجلها لذلك على جميع الاحزاب والكتل السياسية ...

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