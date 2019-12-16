رئيس كتلة: الموقف صعب جداً وأي مرشح غير مستقل لن ينال رضا الجمهور

2019/12/16 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان محمد الخالدي، أن موقف اختيار رئيس وزراء جديد صعب جدا وأن أي مرشح غير مستقل لن ينال رضا الجمهور.

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