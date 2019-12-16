نائبة: التعيينات في الكهرباء وصلت الى 7000 دولار وبدون راتب

2019/12/16 | 10:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن تورط الفاسدين في وزارة الكهرباء بخداع الناس وتعيين الآلاف منهم بصيغة أجر يومي رغم عدم وجود رواتب لهم، مبينة أن سعر التعيين وصل الى سبعة آلاف دولار.

وقالت نصيف في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل اضطروا للاقتراض او بيع السيارة التي يسترزقون منها او باعوا اثاث بيتهم ليجمعوا مبلغ الرشوة التي ارتفعت من خمسة آلاف دولار الى سبعة آلاف دولار، ليدفعوها لبعض اصحاب الدرجات الخاصة مقابل تعيينهم بأجور يومية في وزارة الكهرباء".

وأضافت ان "الفاسدين في الوزارة نهبوا جيوب الناس مقابل تعيين بصيغة أجر يومي، في حين لا توجد رواتب تكفي للشباب الذين تم تعيينهم، وبعضهم لم يستلم راتباً منذ خمسة شهور، فكيف يسدد هؤلاء الفقراء الديون التي بذمتهم بعد ان اقترضوا ليدفعوا الرشوة مقابل تعيينهم".

وتابعت ان "الفساد في هذه الوزارة وصل مرحلة تعيين آلاف الناس دون الحاجة إليهم كما هو واضح في الوثيقة المرفقة، ولكن هل ان معالي الوزير يكترث لهؤلاء الفقراء الذين كل طموحهم في الحياة هو الحصول على وظيفة يكسبون بها الرزق الحلال؟ ام ان المهم هو عقود دبي والشركاء الاستراتيجيون؟ وما زال التحدي قائما، والجهات الرقابية والشارع العراقي لهم القول الفصل ".

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