نائب: ترشيح رئيس وزراء من خارج الأحزاب هو السبيل الوحيد لإيقاف نزيف الدم

2019/12/16 | 10:42 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةأكد رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان محمد الخالدي، ترشيح شخصيات من خارج الأحزاب هو السبيل الوحيد لإيقاف نزيف الدم.وقال الخالدي في تصريح نقلته صحيفة...

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