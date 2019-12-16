الاردن على موعد مع عطلتين رسميتين

2019/12/16 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / من المقرر، أن تعلن الحكومة الاردنية الأسبوع المقبل، عطلة رسمية، وتحديداً يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأول الجاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وفي كل عام بهذا اليوم، تعلن الحكومة تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها بهذه المناسبة.كما أن هناك عطلة رسمية ثانية يوم الأربعاء الموافق للأول من […]

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