القوة الجوية يخوض مباراة هامة وقوية امام مولودية الجزائر

2019/12/16 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يخوض فريق القوة الجوية بكرة القدم، اليوم الاثنين، مباراة هامة وقوية امام مولودية الجزائر، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد ضمن دور الـ١٦ لحساب جولة الإياب من بطولة كاس محمد السادس للأندية العربية الابطال.وقال المدرب ايوب اوديشو، إن “الفريق على اتم الجاهزية والاستعداد بعدما استفاد الجميع من المعسكر التدريبي الذي أقيم في […]

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