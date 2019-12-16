محتجون غاضبون يغلقون جامعة بابل ويمنعون موظفيها من الدخول

2019/12/16 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، الاثنين، بأن محتجين أغلقوا جامعة بابل ومنعوا موظفيها من الدخول الى البناية.وقال المصدر في حديث لـ “يس عراق”، إن “المحتجين في محافظة بابل أغلقوا الجامعة ومنعوا موظفيها من الدخول الى البناية”.وتستمر التظاهرات في العراق، منذ الأول من أكتوبر الماضي، للمطالبة بتعديل النظام السياسي وإنهاء هيمنة الأحزاب على […]

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