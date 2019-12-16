الجمارك: إيرادات منفذ طريبيل بلغت ملياري ونصف المليار دينار خلال الأيام المنصرمة

2019/12/16 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، عن زيادة في حجم الأيرادات المتحققة في ...





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