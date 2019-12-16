تألق قطاعي الصناعة والتجزئة في الصين مع تراجع توترات التجارة

2019/12/16 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز نمو قطاعي الصناعة والتجزئة في الصين التوقعات في نوفمبر تشرين الثاني، حيث عزز دعم حكومي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع انحسار حدة الخلاف التجاري مع واشنطن.

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