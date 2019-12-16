الذهب يصعد مع نزول الدولار

2019/12/16 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عوضت أسعار الذهب خسائرها المبكرة وارتفعت يوم الاثنين في ظل ضعف الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق ”المرحلة الأولى“ التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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