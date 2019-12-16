ارتفاع حجم الإيرادات في مركز جمرك طريبيل

2019/12/16 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الجمارك، الاثنين، ارتفاع إيجابي في حجم الإيرادات مركز جمرك طريبيل الحدودي خلال الأيام الماضية.

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