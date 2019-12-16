2019/12/16 | 10:56 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الإيرانية: لا توجد مفاوضات سرية بين طهران والرياض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/16 | 10:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية: لا توجد مفاوضات سرية بين طهران والرياض) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإيرانية: لا توجد مفاوضات سرية بين طهران والرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).