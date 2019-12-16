تسجيل إيراد بلغ مليار ونصف المليار دينار في جمرك طريبيل خلال الأيام الثلاثة الماضية

2019/12/16 | 10:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، عن زيادة في حجم الإيرادات المتحققة في مركز جمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار خلال الأيام الثلاثة الماضية.وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “المركز المذكور سجل خلال الأيام الثلاثة المنصرمة إيراداً بلغ أكثر من ملياري ونصف المليار دينار مسجلاً زيادة ملحوظة في الإيرادات بعد […]

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