مادة في زهرة استوائية تقتل الخلايا السرطانية

2019/12/16 | 11:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن العلماء من ابتكار دواء أساسه مادة في زهرة أوفاريا الاستوائية (Uvaria)، التي تقتل الخلايا السرطانية في البنكرياس.وتفيد مجلة ChemMedChem، بأن سرطان البنكرياس أحد أشد أنواع السرطان عدوانية، ومع إمكانية اكتشافه مبكرا، إلا أنه من الصعب علاجه، لكنه مقاوم لمعظم الأدوية المستخدمة في علاج أمراض السرطان.وقد اكتشف علماء من بريطانيا واليابان برئاسة سيمون

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