الجميلة جومانا مراد تعود للسينما بعد غياب 6 سنوات

2019/12/16 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تعود الجميلة السورية جومانا مراد إلى السينما بعد غياب 6 سنوات، من خلال فيلم “يوم 13″، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أول مشاهدها الأسبوع المقبل.“يوم 13” يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب، ويشارك في بطولته أحمد داود، ودينا الشربيني، ونسرين أمين، وجومانا مراد، ومحمد شاهين، ومحمود حافظ إضافة إلى ظهور العديد من ضيوف الشرف، […]

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