الكمارك تعلن تسجيل إيراد بلغ ملياري ونصف خلال ثلاثة أيام بمركز طريبيل

2019/12/16 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن زيادة في حجم الإيرادات المتحققة في مركز جمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار خلال الأيام الثلاثة

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