2019/12/16 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

فرضت قيادة عمليات نينوى، حظر تجوال في عموم ناحية حمام العليل ،20كم جنوب الموصل .

وقال مصدر امني لـ"العهد نيوز"، اليوم الاثنين، ان

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