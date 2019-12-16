تقارير صحفية : غوارديولا يلمح الى امكانية رحيل مساعده ارتيتا نهاية الموسم

2019/12/16 | 11:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الإثنين، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ألمح إلى إمكانية رحيل مساعده ميكيل أرتيتا هذا الموسم.وكانت العديد من التقارير قد ربطت أرتيتا بالانتقال لقيادة آرسنال خلال الموسم الحالي، وزعمت أن إدارة الجانرز تراه الرجل المناسب للتواجد على رأس مشروع طويل المدى للمدفعجية.ووفقًا لصحيفة “ميرور”، فإن جوارديولا […]

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