“بغداد نحن معاكِ للموت”.. هتافات تصدح في احتجاجات بيروت(فيديو)

2019/12/16 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغنى محتجو لبنان ببغداد في ثورتهم بهتافات “بغداد نحن معاكِ للموت”، وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتغازل فيها محتجو البلدين، بحكم توحدهم في المطالب وخروجهم على انظمة سياسية لم تحقق لهم الحياة الكريمة.

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