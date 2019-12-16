منتخبنا الوطني للمواي تاي يغادر إلى أبو ظبي للمشاركة في بطولة آسيا

2019/12/16 | 11:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه وفد منتخبنا الوطني للمواي تاي اليوم الاثنين الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في العاصمة أبو ظبي للفترة من السابع عشر وتستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة 35 دولة من مختلف أنحاء القارة.

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