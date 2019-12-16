النفط تعلن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين المحسن

2019/12/16 | 11:13 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين المحسن، مبينة أنه سيتم انتاج ...

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