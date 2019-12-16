المتظاهرون يتحدون سوء الأحوال الجوية ويواصلون احتجاجاهم ومبيتهم في ساحات الاعتصام

2019/12/16 | 11:13 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاخباريةلم يمنع سوء الأحوال الجوّية في مختلف المحافظات العراقية المتظاهرين من المبيت في ساحات الاحتجاج ومواصلة حراكهم المُطالب بإصلاح العملية السياسية ومحاسبة...

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