وسط توقعات.. هل يستلم رئيس الجمهورية “برهم صالح” رئاسة الوزراء

2019/12/16 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … توقع نواب ان يتسلم رئيس الجمهورية برهم صالح مهمة رئاسة الوزراء الى جانب وظيفته الأساسية بعد انتهاء المدة الدستورية المخصصة لتكليف شخصية معينة بتسلم مهام رئاسة الوزراء من دون التوصل الى حلول.وقال عضو مجلس النواب عباس السيد سروط في تصريح رصدته المستقلة إنه “لا يوجد شيء حتى الآن على الساحة السياسية مرشح […]

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