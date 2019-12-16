2019/12/16 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسن_محاجنة نحلقُ في أجواز السماء،نبتغي لقاء...يضمنا شوق البقاء،في عوالم النقاء.امتطي وتمتطين ،سوية، ذات حين ...موعدا لا يلين ،وتنقضي السنين .تتناثر روحي في الفضاء تبتغي العناق ،تبحث عن شظاياك ،شظايا روحك التي، أبت إلّا الفراق.أُريد ولا أريد ، لمّ شملنا..التليد ،فوق صهوة الجواد،وينتهي البعاد،ذات حين ...أمتطي وتمتطين ..!! لعّل روحي ،......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم حسن محاجنة - صهوة جواد اسحم ...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم حسن محاجنة - صهوة جواد اسحم ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).