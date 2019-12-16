عالية نصيف: فاسدون بالكهرباء يخدعون الناس والموظفين

2019/12/16 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت النائبة عالية نصيف، الاثنين، عن تورط فاسدين في وزارة الكهرباء بخداع الناس وتعيين الآلاف منهم بصيغة أجر يومي رغم عدم وجود رواتب لهم، مبينة أن سعر التعيين وصل الى سبعة آلاف دولار .وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل اضطروا للاقتراض او بيع […]

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