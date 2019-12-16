خطر جديد يواجه شعوب البلاد الفقيرة في أفريقيا وآسيا

2019/12/16 | 11:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الفقراء حول العالم من العديد من الأمراض المتعلقة بسوء التغذية، مما يجعل معدل النسبة العامة للصحة الجيدة في تراجع مستمر.ونشرت مجلة لانسيت الطبية العامة تقريرا متعلقا بهذا الأمر، أوضحت فيه أن ثلث أفقر بلدان العالم يعانون من مستويات عالية من السمنة ونقص التغذية، مما يجعل صحة الناس في تهدور مستمر.وقال مؤلفو الدراسة،

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