منصور البعيجي : يحذر من عقد اتفاقات في “غرف مظلمة”

2019/12/16 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، البوم الاثنين، الكتل السياسية بتنفيذ مطالب الشعب التي يطلبون بها منذ شهرين، محذرا من عقد اتفاقات في “غرف مظلمة” لان الشعب سيرفضها.وقال البعيجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، ان “الشعب هو مصدر السلطات ولديه مطالب خرج من أجلها لذلك على جميع الاحزاب والكتل […]

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