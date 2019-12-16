2019/12/16 | 11:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل قوات اللواء التاسع في الحشد الشعبي، الاثنين، عمليات تأمين وتطهير شرق صلاح الدين .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , إنه “بالتزامن مع برودة الجو والامطار تواصل قوات اللواء التاسع بمشاركة فرق هندسة المتفجرات للحشد عملية رفع ومعالجة العبوات الناسفة التي خلفتها عناصر داعش شرق صلاح الدين “، مشيرا الى أن “العملية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية ..



اللواء التاسع بالحشد يواصل تأمين شرق صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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