الجبهة العربية في كركوك: لدينا مخاوف من قانون الانتخابات الجديد لهذا السبب

2019/12/16 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

رأت الجبهة العربية في محافظة كركوك، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، أن المكون العربي لديه مخاوف &quo...





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