2019/12/16 | 11:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأثنين، عن زيادة في حجم الإيرادات المتحققة في مركز جمرك طريبيل الحدودي الواقع في محافظة الأنبار المحاذي للجانب الأردني خلال ثلاثة ايام.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “سجل منفذ طريبيل خلال الايام الثلاثة الماضية ايراداً بلغ اكثر من مليارين ونصف دينار مسجلا زيادة ملحوظة في الإيرادات بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك تعلن ارتفاع إيرادات في منفذ طريبيل الحدودي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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