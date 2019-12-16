محاولة اغتيال متظاهر يبلغ 15 عاما في الناصرية

2019/12/16 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تعرض متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما لمحاولة اغتيال فاشلة في منطقة الصالحية وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار .وقال مصدر مطلع ان ” مجهولين يستقلون سيارة نوع هيونداي النترا حاولوا اغتيال متظاهر في منطقة الصالحية بمسدس كاتم للصوت “.واشار المصدر الى ان ” المتظاهر البالغ من العمر 15 عاما […]

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