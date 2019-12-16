2019/12/16 | 12:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاثنين، بيانا بشأن هجوم "داعش" على قوة عسكرية امس في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "عناصر من عصابات داعش الإرهابية اقدمت يوم أمس، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، مما ادى الى استشهاد مقاتلين إثنين وجرح آخر".

واضافت ان "هذه العناصر الإرهابية اطلقت النار بشكل مباشر على قوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى الى استشهاد ٣ مقاتلين وجرح ضابط و٣مقاتلين".

وافاد مصدر امني، امس الاحد، بأن تنظيم "داعش" هاجم قوة عسكرية في ديالى ادى الى مقتل واصابة سبعة اشخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن هجوم 'داعش' على قوة عسكرية امس في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن هجوم 'داعش' على قوة عسكرية امس في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).