المنتجات النفطية: تجهيز الدوائر الخدمية بـ 130 ألف طن من الإسفلت

2019/12/16 | 12:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاثنين، تجهيز الدوائر الخدمية بـ 130 ألف طن من الإسفلت للعام الحالي.

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