اطول نهر في افريقيا .. نهر النيل يشغل باحثي جوجل

2019/12/16 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتبر نهر النيل اطول نهر في افريقيا بل أطول أنهار العالم قاطبة، فالبعض يقارن نهر النيل بالأمازون، لكن المقارنة جاءت في صالح نهر النيل، اطول نهر في افريقيا ، الذي استقطب عددًا كبيرًا من الباحثين على مؤشر البحث الأشهر جوجل، حيث أطهرت المقارنة أن طول نهر النيل يصل إلى 6,825 كيلو مترا، حوالي 4,238 ميلا، بينما يصل طول نهر الأمازون إلى 6,437 كيلو مترا، حوالي 4000 ميل.

يقع اطول نهر في افريقيا نهر النيل شرق قارة أفريقيا، وتمر مياهه داخل 10 دول إفريقية، وتشمل منطقة حوض نهر النّيل دول”إرتيريا كدولة مراقبة، وبروندي، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديموقراطيّة، ورواندا، وكينيا، وإثيوبيا، والسودان”.

تاريخ اطول نهر في افريقيا، نهر النيل، يُشير إلى أن أول ارتباط بين نهر النّيل وقارة أفريقيا كان منذ حوالي 700 ألف عام، وظهر أول نهر عرف باسم ما قبل نهر النيل، وكان ذلك نتيجة لأسلوب جديد في التصريف بعد اتّخاذ هضبة البحيرات والمرتفعات الإثيوبية تصميمها الحالي، المعتمد على حركات الأرض، ما أدى لظهور الصدع الإثيوبي، وبحيرة تانا، وبحيرة فيكتوريا، ونتج عن النهر مجموعات كبيرة من الرمال ذات الطبيعة الخشنة، تجمعت معاً في منطقتي الدلتا والوادي.

ومنذ حوالي 300 ألف عام أصبح ارتباط اطول نهر في افريقيا “النيل” مع الأراضي الإثيوبية ضعيفاً، وأثر ذلك في النهر فكاد يتلاشى، لأنه كان يحصل على موارده من الماء من الأودية النشطة بالاعتماد على هطول الأمطار التي حملت معها كميات كبيرة من الحصى، وفي الحالات التي كانت تشهد استئناف الاتصال بين النهر والأراضي الإثيوبيّة، كانت طبيعة الرواسب الخاصة بالنهر الجديد مختلفةً عن رواسب نهر النّيل القديم.

مر اطول نهر في افريقيا، نهر النيل الجديد بمراحل طميية أربعة “دلتا، وجاما، وبيتا، وألفا”، واختلف نهر النّيل الجديد عن الأنهار الموسميّة الأُخرى، فمياهه منسابة طيلة أيام السنة، مع وجود تباين في طبيعة جريان مياهه أثناء الفصول الأربعة، وكانت موارد ماء النّيل تنبع من الهضبة الاستوائيّة التي تمرّ بالنّيل الأبيض، والهضبة الإثيوبيّة.

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