صور : معرض للمنتجات الوطنية في ساحة التظاهرات في الديوانية

2019/12/16 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اقامت عدد من الشركات المحلية واصحاب اعمال يدوية معرضاً للمنتجات الوطنية في ساحة التظاهرات في الديوانية لدعم الصناعات العراقية.

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