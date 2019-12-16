تعرفوا على شخصيتكم عن طريق وضعية جلوسكم

2019/12/16 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفضح لغة الجسد شخصيتنا، طبعنا ومشاعرنا من أكثر من جهة.مثلاً، الوضعية التي تعتمدونها غالباً عندما تجلسون تخبر الكثير عنكم ! هل هي الوضعية A, B,

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