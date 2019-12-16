المحكمة الاتحادية تصدر حكماً دستورياً بشأن اجر التجاوز على عقارات الاوقاف

2019/12/16 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - يتبع

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