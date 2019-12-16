اتحاد السباحة يضع منهاجاً استثنائياً للموسم المقبل

2019/12/16 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد العراقي المركزي للسباحة أن عام 2020 سيكون موسماً استثنائياً لإعداد وتطوير جميع الألعاب المائية العراقية .

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