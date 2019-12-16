2019/12/16 | 12:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتجات النفطية تعلن تجهيز الدوائر الخدمية بـ130 ألف طن من الإسفلت للعام الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/16 | 12:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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