الياسري: انتهاء اجل تكليف مرشح الكتلة الاكبر سيتسبب بالوقوع في الخرق الدستوري

2019/12/16 | 12:46 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاكد رئيس هيئة النزاهة السابق، حسن الياسري، انتهاء الاجل الدستوري لتكليف مرشح الكتلة الاكثر عدداً سيتسبب بالوقوع في الخرق الدستوري.وقال الياسري في بيان...

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