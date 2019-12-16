2019/12/16 | 12:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت إيميلي من والدتها شراء جرو، ولكن والدتها رفضت بشدة وقالت إنها غير قادرة على تحمل مسئولية جرو والاعتناء به بجانب دراستها، فقررت الشابة أن تقنع والدتها بالأفعال وليس بالكلام.وفقا لما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن إيميلي اتلبالغة من العمر 18 عامًا قررت أن تشتري جروا صغيرا، إلا أن والدتها رفضت، خاصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفضت والدتها شراء جرو فقامت بحيلة ذكية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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