فيديو.. متظاهرو التحرير يطلقون حملة كبيرة لتنظيف شاطئ دجلة

2019/12/16 | 12:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام متظاهرو ساحة التحرير، اليوم الاثنين، حملة تنظيف واسعة لشاطئ نهر دجلة بالكامل من الاوساخ والمخلفات.

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