الانترنت في العراق ..خدمة سيئة بكلف عالية

2019/12/16 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..فتح الحراك الشبابي والشعبي الذي يشهده العراق الباب واسعا امام تحريك العديد من الملفات المجمدة في اروقة اللجان التحقيقية والمتعلقة بقضايا فساد متنوعة وفي المجلات المختلفة في العديد من مؤسسات الدولة.ورغم ذلك فأن العديد من الامور المتعلقة بقية بعيدة عن تناول وسائل الاعلام واجندة الحراك الشعبي رغم أهميتها وتأثيرها على مسار الحياة العامة، […]

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