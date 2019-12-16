وزير النفط : بانتظار المصادقة على الموازنة لأعلان الدرجات الوظيفية جديدة

2019/12/16 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد وزير النفط حرص الوزارة على توفير درجات وظيفية جديدة لخريجي الكليات الهندسية التخصصية ومعاهد النفط وغيرهم ، جاء ذلك خلال استقباله وجبة جديدة من ممثلي التظاهرات أمام مبنى الوزارة من خريجي الهندسة الكيماوية .وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان الوزارة قد بادرت وقبل انطلاق التظاهرات بالتعيين والتعاقد مع عدد كبير […]

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