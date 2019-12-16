خاصة بـ”صدام” و”بارزاني” واخرى مهربة.. ملايين الدولارات العراقية عالقة في لبنان بسبب الازمة الاقتصادية

2019/12/16 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهد لبنان المأزوم اقتصاديا، أزمة جديدة طالت سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق دون المصارف.وسجل سعر صرف الدولار لدى بعض الصرافين، أسعاراً وصفها البعض بأنها مرعبة.وقطع مئات المتظاهرين اللبنانيين عددا من شوارع العاصمة بيروت بالإطارات المشتعلة والحواجز أمس الأحد، وخرجت مظاهرات أخرى في مدن عدة احتجاجا على تردي الأوضاع […]

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