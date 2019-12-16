بعد العراق ... الهند تقطع الانترنيت

2019/12/16 | 12:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قامت الهند بقطع جزئي للانترنيت على خلفية ما حدث فيها من احتجاجات واسعة ضد قانون جنسية جديد يستثنى منه الطائفة المسلمة.خرجت مظاهرات واحتجاجات واسعة من الطائفة المسلمة وغير المسلمة على حد سواء احتجاجا على القانون الغريب والمثير للجدل يمنح الجنسية الهندية لمهاجرين غير نظاميين، من غير ...

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