التحقيق في اغتيال امام وخطيب جامع شمالي بغداد

2019/12/16 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت القوات الامنية عن فتح تحقيق في حادث اغتيال احد رجال الدين شمالي بغداد، امس الاحد.وقال بيان عن خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، ان القوات الامنية فتحت تحقيقا في “حادث اغتيال امام وخطيب جامع الفاروق بأطلاق نار مباشر عصر امس الاحد، في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، مما ادلى الى استشهاده “

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