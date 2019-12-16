2019/12/16 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شخص داخل منزله شنقا في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شخص داخل منزله شنقا في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).